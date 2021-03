Comeback lineaire tv? BBC wil jongeren weer met eigen zender bereiken

De reden dat de BBC de jongerenzender weer nieuw leven in wil blazen, heeft te maken met een onderzoek dat de omroep heeft gedaan. Daaruit blijkt dat jongvolwassenen de BBC als favoriete mediamerk hebben en ook graag lineair tv kijken. Ze bleken echter heel lichte gebruikers te zijn van de Britse publieke omroep. ,,Dat willen we veranderen”, stelt het bedrijf in een statement. ,,De BBC moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van de programma’s jongeren bereiken”, stelt CCO Charlotte Moore. ,,Wat er ook in het verleden is gezegd, we willen BBC Three weer een eigen uitzendkanaal geven.” Daarmee verwijst ze naar het opheffen van de zender vijf jaar geleden.

Kritiek

De oorspronkelijk beslissing om te stoppen met BBC Three leverde veel kritiek op. Er werd een heuse reddingscampagne gestart en er werden 300.000 handtekeningen opgehaald. Critici beweerden dat de BBC de jonge kijker in de steek liet. Het Britse mediabedrijf stelde echter dat de stap noodzakelijk was na bezuinigingen vanuit de overheid. Een discussie die geregeld ook in Nederland wordt gevoerd over NPO 3. Inmiddels is het budget van de BBC weer verdubbeld.



De comeback van BBC Three moet ook worden gezien in het licht van de huidige programmering op het online kanaal, dat het vijf jaar terug in het leven werd geroepen. Recent zond de omroep daar programma's uit als Killing Eve, Fleabag en Normal People. Stuk voor stuk grote hits die wereldwijd werden verkocht. Dit soort programma's zouden uitstekend passen bij de zender.



De BBC laat weten dat in januari 2022 BBC Three terug zal keren als zender. Het moet nog wel goedgekeurd worden door de Britse mediawaakhond Ofcom.