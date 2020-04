Comedy Central komt met serie over komieken in quarantaine

Samantha de Jong buiten levensge­vaar na ernstig au­to-ongeluk

15:14 Samantha de Jong, vooral bekend als Barbie, is buiten levensgevaar. Dat heeft de politie van Den Haag dinsdag bevestigd. De 30-jarige realityster belandde zondagavond in het ziekenhuis na een zeer ernstig auto-ongeluk. Haar voormalig manager Jake Hampel stelde maandag nog dat het nog maar de vraag was of De Jong het ongeval zou overleven.