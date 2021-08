Compleet onverwachte wending in B&B Vol Liefde houdt kijkers bezig

Voor Vincent kwam zijn besluit niet geheel onverwachts. Hij had er met presentator Art Rooijakkers, waarvan deze week bekend werd dat hij weer single door het leven gaat, over gebeld, en kwam tot de conclusie dat één van zijn drie dates naar huis moest gaan. Gisteren was te zien hoe de Groninger Marcella apart nam op het balkon van zijn gigantische bed & breakfast.

Zwijgend nam Marcella het oordeel tot zich. ,,Ondanks dat ik je een fantastische meid vind en spontaan, denk ik dat de romantische klik mist en dat we afscheid moeten nemen van elkaar.’’ Voor Marcella kwamen Vincents woorden ‘uit het niets’ maar ze begreep het ook. ,,Het is niet dat ik hem de afgelopen dagen wilde bespringen, in de zin van romantische klik, maar dit had ik niet gemerkt.’’ Volgens Marcella is het voor Vincent niet gemakkelijk om te focussen op drie vrouwen tegelijk. ,,Ik denk niet dat hij heel veel heeft gevraagd om mij beter te leren kennen. Ik wil nu gewoon stoppen’’, zei ze zichtbaar geëmotioneerd tegen de cameraploeg.

Nutella

In Casa Valduggia blijven nu Monique en Sophie nog over. Sophie, die geld verdient als leefcoach, had naar eigen zeggen al een ‘gut feeling’ dat Marcella moest vertrekken. Dat is opvallend, want na een bergwandeling met Vincent had ze juist besloten dat hij niet de man is die haar hart zal veroveren. Vincent vond op zijn beurt dat Sophie te 'zweverig’ voor hem is en dat zij niet de zoektocht naar de liefde, maar het Italiaanse leven spannender vindt. Tijdens de afscheidslunch is het Monique die Marcella probeert op te beuren. ,,De Nutella is nu wel echt goed smeerbaar, nu hij hier in de zon staat.’’ Sophie houdt niet van stiltes en oppert drie gespreksonderwerpen om zo ‘te blijven praten’.

In B&B Vol Liefde gaan Nederlanders met een B&B in het buitenland op zoek naar de liefde. Naast Vincent in Noord Italië smacht Debbie naar een man in Zuid Italië, hoopt Bert een mooie vrouw te verwelkomen in Frankrijk en bezit Jacob een stuk grond in de Algarve. De Brabantse Roxanne zoekt een man die haar wil vergezellen in Roosendaal.

Volledig scherm Marcella in tranen. © RTL

