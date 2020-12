Componist Armando Manzanero (85) overleden aan gevolgen coronavirus

Manzanero was een uiterst productief componist met meer dan 600 liedjes op zijn naam. Zijn liedjes werden vertolkt door artiesten van over de hele wereld, waaronder Elvis Presley, Frank Sinatra, Dionne Warwick en Christina Aguilera. In 2014 ontving hij een Grammy Lifetime Achievement Award in de VS. Hij was de eerste Mexicaan die deze onderscheiding ontving.



De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador sprak vandaag zijn condoleances uit. ,,Armando Manzanero was een gevoelig man, een man van het volk. We treuren om zijn dood”, zei hij tijdens een persconferentie. ,,Hij was ook een groot componist.” Manzanero zal worden gecremeerd in Mexico-Stad, zijn as zal vervolgens naar zijn geboorteplaats Merida worden gebracht.



Volgens gegevens van de Johns Hopkins University is Mexico hard getroffen door de pandemie, met 1.383.434 gevallen van het coronavirus en 122.426 doden.