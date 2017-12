Concert Pearl Jam binnen 7 minuten uitverkocht

J.K. Rowling verdedigt Johnny Depp na kritiek

2:32 Schrijfster J.K. Rowling verdedigt op haar website de casting van Johnny Depp in de film Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald. Ze is 'blij' dat Depp (54) in de tweede film verschijnt, aldus Rowling. Er was kritiek op de terugkeer van de acteur in de sequel, omdat hij zijn ex-vrouw Amber Heard zou hebben mishandeld.