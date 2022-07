Concert Pearl Jam vanavond in Ziggo Dome gaat door, superfan Tom gaat met verse Pearl Jam-tattoo

De Amerikaanse band Pearl Jam zal vanavond een concert geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator Mojo vanmiddag gemeld. Superfan Tom van Hemert is dolblij. Hij liet eerder vandaag nog een toepasselijke Pearl Jam-tatoeage zetten.

Het optreden van gisteren in Amsterdam moest op het laatste moment op doktersadvies worden afgelast. Frontman Eddie Vedder worstelde al een tijdje met keelproblemen. De KNO-arts heeft vandaag naar de keel van Vedder gekeken en geconstateerd dat de zanger genoeg hersteld is om op te treden.

Superfan Tom van Hemert (32) uit Roermond moest de tranen uit zijn ogen wrijven toen hij het nieuws hoorde. ,,Je hebt geen idee hoe blij ik nu ben. Mijn liefde voor Pearl Jam zit zo ongelooflijk diep. Ik vergelijk het vaak met een religie.” Hij zucht opgelucht. ,,Ik heb ze al 23 keer in mijn leven gezien, maar ik voel nu pas hoe graag ik ze vanavond opnieuw wilde zien.” Van Hemert stond afgelopen week al twee keer voor een dichte deur. Eerst in Wenen, daarna in Amsterdam. In beide gevallen staakte de band op het laatste moment het optreden vanwege de keelproblemen van de zanger.

Volledig scherm Tom van Hemert. © Privé

Hoewel het voorprogramma vanavond pas rond acht uur begint, is Van Hemert nu al op weg naar de Ziggo Dome. ,,Ik wil zo ver mogelijk vooraan in de zaal staan.” De fan is al jaren aangesloten bij de internationale fanclub ‘Bugs’, die elkaar via een appgroep op de hoogte houdt van de laatste nieuwtjes. Na het goede nieuws van Mojo ontplofte zojuist zijn WhatsApp. ,,Vanavond zijn we met een mannetje of 35 aanwezig. Daar zitten fans uit Duitsland, Portugal, Australië, Macedonië, Zuid-Afrika, Engeland, België en IJsland tussen. Iedereen is zó blij.”

Van Hemert gaat naar het concert met zijn linkeronderarm in het verband. Hij liet vanmiddag nog een ode aan Pearl Jam op zijn arm tatoeëren. Het is een verwijzing naar het nummer Don’t Give Up en het feit dat zijn favoriete band eindelijk weer aan het toeren was na twee coronajaren. ,,De tekst is zo toepasselijk vandaag. Geef nooit op! Dat is precies mijn gevoel nu.” Zijn arm is nog pijnlijk en rood, maar daar maalt de Limburgse fan niet om. ,,Ik ga gewoon. Ik heb geen boodschap aan de pijn.” Het optreden van vanavond is volledig uitverkocht.

Volledig scherm Pearl Jamfan Tom van Hemert liet vandaag deze tatoeage zetten. Het is een combinatie van het Don’t Give Up-shirt uit 1992 en het tourshirt van de Gigaton tour uit 2022. © Privé

Het concert van gisteren kan niet worden ingehaald. Tickethouders krijgen hun geld terug. Veel fans waren gisteren teleurgesteld en boos. Van Hemert was snel over dat gevoel heen. ,,Ik kon niets anders doen dan het gelaten accepteren. Ik geloof namelijk echt dat Eddie (Vedder, de zanger van Pearl Jam, red.) er ook mee in zijn maag zat. Je ziet gewoon aan zijn blik hoeveel de fans voor hem betekenen. Die oprechtheid heb ik nooit eerder bij andere artiesten gezien. En ik weet heus wel dat ik een roze bril op heb, maar als je hem in de ogen kijkt zal ieder ander dit gevoel erkennen.”

