Concertmedewerker verbiedt lesbische fans van Jack White te zoenen

White Stripes-zanger Jack White heeft laten weten dat hij ‘teleurgesteld‘ is omdat een beveiligingsmedewerker tijdens zijn concert in de Canadese stad Edmonton twee vrouwelijke fans had opgedragen te stoppen met zoenen.

Allyson MacIvor woonde vrijdag samen met een vriendin het concert van Jack White bij. Toen de zanger het nummer Seven Nation Army inzette, begonnen de twee zoenen. Dat beviel een vrouwelijke medewerker van de concertzaal niet. De vrouw kwam tussenbeide en verplichtte hen te stoppen. Als de dames daar problemen mee hadden, konden ze met haar manager spreken, deelde ze hen mee.

MacIvor en haar vriendin volgden de vrouw naar het kantoor van de manager, die zich verontschuldigde. Het kwaad was echter al geschied. ,,Ik besef dat we nog steeds leven in een wereld waar ik als lesbische vrouw moet opletten en blijkbaar moet ik nog altijd oppassen wie ik kus”, schrijft MacIvor op Facebook.

Teleurgesteld

Het nieuws kwam ook bij Jack White terecht. Hij reageerde op Instagram met een foto van twee vrouwen die op het punt staan elkaar te zoenen tijdens een concert van The Beatles in 1964. ,,Het is nu 2018 en twee mensen die hun affectie tonen zouden zich niet moeten verbergen. Het nieuws dat twee vrouwen niet mochten kussen tijdens mijn voorstelling in Edmonton stelt me echt teleur”, schreef hij. ,,Bij de volgende show in Calgary droeg ik het nummer Love Interruption op aan de twee vrouwen en moedigde ik iedereen in het publiek aan om hun geliefden te zoenen. Laten we liefde en aanvaarding promoten waar en wanneer we maar kunnen.”

MacIvor vertelde aan de Canadese openbare omroep CBC dat ze aanvankelijk twijfelde om haar verhaal via sociale media kenbaar te maken. Niet alleen omdat het zo een pijnlijke ervaring was, maar ook omdat ze nooit eerder op sociale media over haar geaardheid had gesproken. ,,Het is een professioneel platform, dus ik twijfelde altijd om zoiets te doen”, zegt de vrouw die zelf beroepsmuzikante is. ,,Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik aan de wereld verkondigde dat ik lesbisch ben.” MacIvor vertelt dat ze naar aanleiding van haar bericht overspoeld werd met liefdevolle berichten en steunbetuigingen.

Een woordvoerder van de Oilers Entertainment Group, de eigenaars van concertzaal Rogers Place waar het incident plaatsvond, liet weten dat het wordt onderzocht. ,,Dit incident sluit niet aan bij onze waarden en we hebben een nultolerantie voor elke vorm van discriminatie. We verwelkomen en steunen alle leden van de LHBT-gemeenschap”, aldus de verklaring.