Connie Witteman deelt beelden van 'brutale' inbraak in appartement

De inbrekers sloegen toe toen het stel rond 20.15 uur hun woning aan de chique P.C. Hooftstraat verliet. Volgens Witteman moeten ze ongeveer een uur binnen zijn geweest. ,,Op de beelden zie je ze het park inlopen. Maar wat ook een enge gedachte is, is dat we dus al een tijdje moeten zijn bekeken, waardoor ze konden toeslaan. Terwijl we net, met onze hond, het huis verlaten hadden'', vertelt een geschrokken Connie Witteman aan De Telegraaf . Het voorval maakt Connie, die 15.000 euro uitlooft voor de gouden tip, verdrietig. ,,Dat er mensen aan je spullen zitten, dat ze je persoonlijke wereld binnenkomen en er vervolgens vandoor gaan met dingen waar je zo'n persoonlijke herinnering aan hebt. Ik hoop echt dat de daders gepakt worden.''

Verpatst

De inbraak komt extra hard aan omdat in 2010 de kluis van Connie en haar toenmalige man wijlen Hans Breukhoven werd ontvreemd uit hun villa in Wassenaar. Daar werden hun toenmalige schoonzoon Mohammed K. en zijn broer voor veroordeeld. Zaterdag werden cadeaus die Connie van Hans kreeg, buitgemaakt. ,,Ze hebben een diepe emotionele waarde. Het is vreselijk'', vervolgt ze. ,,Als de daders niet snel gevonden worden, zijn die natuurlijk verpatst of naar het buitenland gebracht en dan vinden we ze nooit meer terug.''