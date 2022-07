Contactverbod uitgevaardigd tegen Ricky Martin om vermeend huiselijk geweld

Danny de Munk: Verwijzing naar demonen in hoofd was geen sneer naar Waylon

Danny de Munk had niet de bedoeling een sneer uit te delen aan collega Waylon toen hij deze week in een verklaring de woorden ‘demonen in mijn hoofd’ gebruikte rond zijn overspel, zoals menig lezer al snel dacht. Dat laat hij vandaag weten op Twitter.

