Controverse om film waarin James Dean digitaal wordt ‘gereanimeerd’

Acteur James Dean, die in 1955 overleed, is binnenkort weer in de bioscoop te zien. Met behulp van oude foto’s en videobeelden wordt hij digitaal ‘gereanimeerd’ en zal hij een rol spelen als Vietnamveteraan in de film Finding Jack . Niet iedereen is daar blij mee. Verschillende bekende acteurs leverden al kritiek.

Finding Jack is gebaseerd op een roman over 10.000 militaire honden die aan het einde van de Vietnamoorlog in Azië werden achtergelaten. Dean speelt het personage Rogan, een van de twee hoofdrollen in de film.

De makers hebben van de erven van Dean de rechten op zijn afbeelding verworven. ,,We hebben lang gezocht naar de perfecte acteur om Rogan te spelen”, stelt regisseur Anton Ernst tegen The Hollywood Reporter. ,,Na maanden besloten we dat Dean ideaal voor de rol zou zijn. We zijn zeer vereerd dat zijn familie met ons in zee gaat. Zij zien Finding Jack als de vierde film die James ooit maakte.”

De stem van Dean zal door een stemmenacteur worden ingesproken. De opnames gaan binnenkort van start. De film moet in première gaan op 11 november 2020, Veteranendag in de VS. De acteur geldt als een van de grote Hollywood-iconen van de vorige eeuw, al maakte hij slechts drie films. Dankzij Rebel without a Cause geldt hij als de verpersoonlijking van de opstandige jeugd in het naoorlogse Amerika. Voor twee van zijn rollen kreeg Dean een Oscarnominatie. De acteur overleed in september 1955 op 24-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk.

Kritiek

Een acteur 64 jaar na zijn dood laten herrijzen, het roept vraagtekens en zelfs verontwaardiging op. Professionals in de filmindustrie noemen het ‘schaamtevol’ en ‘een vreselijke noot die gezet wordt voor de toekomst’.

Zelda Williams, de dochter van de overleden acteur Robin Williams, is niet te spreken over het idee. Haar vader liet in zijn testament wettelijk vastleggen dat zijn beeltenis niét gebruikt mag worden, tot zeker 25 jaar na zijn dood. ,,Ik heb het hier járen met mensen over gehad, maar niemand geloofde dat de filmindustrie zou laag zou vallen. Publiciteitsstunt of niet, dit is de dood van een icoon misbruiken voor eigen gewin. Beeld je maar eens in wat dit zou kunnen betekenen voor de toekomst...”

,,Dit is vréselijk”, reageerde Captain America-ster Chris Evans in een tweet. ,,Misschien kunnen we een computer dan ook een nieuwe Picasso laten schilderen? Of wat nieuwe John Lennon-liedjes laten schrijven? Het complete gebrek aan begrip is hier schrijnend.”

Lord Of The Rings-acteur Elijah Wood begrijpt het ook helemaal niet. ,,Dit zou géén optie mogen zijn”, meent hij.

Daarnaast vragen mensen zich af waarom er dan geen lookalike is gecast. ,,Er is letterlijk een James Dean Festival in Indiana dat elk jaar gehouden wordt... Daar loopt het vol imitators. Als ze per se iemand die op hem leek in hun film wilden, hadden ze op z’n minst een échte man aan een job kunnen helpen.”