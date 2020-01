Cora van Mora brengt feestnummer over bitterballen uit

Al meer dan dertig jaar prijst Cora van Mora, het alter ego van actrice Juliëtte de Wijn, gefrituurde snacks aan in reclamespots op tv. Deze passie heeft de snackkoningin nu in een feestnummer gestoken. Cora’s liedje Knallen met die ballen komt vandaag uit.

Over welke ballen Cora zingt, is wel duidelijk. ,,Het nummer is autobiografisch’’, grapt ze tegen BuzzE. ,,Nee hoor. Het nummer Knallen met die ballen gaat natuurlijk over de bitterbal. En verder is het gewoon een heel feestelijk nummer.’’

De carrièreswitch naar zangeres was geen langgekoesterde droom van De Wijn. ,,Ik zing wel altijd graag onder de douche of in de karaokebar met mijn vriendinnen bijvoorbeeld. Aangezien ik ook wel bekend sta als ‘het feestbeest’, wilde ik een feestnummer uitbrengen en dat is nu gebeurd. Hopelijk vindt het publiek het ook leuk.’’

Of Knallen met die ballen het opstapje is naar een heel album vol snackgerelateerde krakers, weet ze nog niet. ,,Misschien wel een leuk idee ja. Maar vooralsnog blijft het bij dit feestnummer, hoor. Maar als blijkt dat het een enorme hit wordt, moet ik er nog eens over nadenken. Ik kan vast ook nog wel iets leuks bedenken over de frikandel of de bamischijf.’’

