Cornald Maas keert terug: Op de begrafenis kon ik niet om Arcade heen

Vraag Cornald Maas semi-serieus of het nieuwe seizoen van Volle Zalen ook nog een vleugje Songfestival bevat en hij dreunt uit het blote hoofd op: “Huub van der Lubbe heeft ooit een Songfestivallied geschreven, Mijn hart kan dat niet aan uit 1998. Loes Luca heeft het Nationaal Songfestival ­gepresenteerd en Ivo van Hove stuurde me tijdens de halve finale van Duncan Laurence in Tel Aviv een bericht: ‘Dat ene camerashot klopt niet.’ Ik heb hem nog tijdens de uitzending ­geantwoord: ‘Maak je geen zorgen. Komt goed.’



Aan het einde van een voor hem tumultueus verlopen jaar portretteert Maas voor het cultuurprogramma ook Freek de Jonge, Alex ­Klaasen, Jack Wouterse en Herman Finkers. ­Allen mensen die op een kruispunt in hun loopbaan staan, zegt hij. “Dat viel me pas achteraf op: op Klaasen na zijn het allemaal zestigplussers die zich realiseren: de tijd die ons nog rest is niet oneindig. Wat willen ze met de laatste fase van hun loopbaan? Hoe richten ze zich op de dingen die er echt toe doen? Ook ik heb op mijn 57ste last van die kwestie: je moet nu echt beslissingen nemen. Tijd is kostbaar geworden.”



Welke beslissing moet u nemen?

,,Wat ik echt het liefste doe en volgens mij ook het beste kan, is interviewen. Dat past naadloos bij mijn karakter. Ik ben nieuwsgierig naar ­andere mensen, stel altijd uit mezelf vragen en zou graag die gesprekken vaker op tv voeren. En schrijven is het tweede. Het maken van het boek over mijn moeder (Ach kind toch uit 2018) is me geweldig goed bevallen. Dat gaat, ik weet nog niet hoe, een vervolg krijgen.’’



Waar Maas niet over twijfelt, is zijn bemoeienis met het Eurovisie Songfestival. Hij is behalve commentator van de tv-uitzendingen ook lid van het comité dat de Nederlandse kandidaat selecteert. Zodoende was hij nauw betrokken bij de inzending van Duncan Laurence, die in mei in Tel Aviv won. Vorige week kondigde Maas een documentaire aan die de weg naar de zege vastlegt.



Hoe belangrijk is het voor u dat Nederland na 44 jaar eindelijk weer won?

,,Ik heb er, in het vliegtuig terug vanuit Tel Aviv, een paar stiekeme tranen om gelaten. Ik zat naast Ilse DeLange en we dachten hetzelfde: wow, het is gelukt. Als een soort Don Quichotte heb ik altijd voor het Songfestival gevochten.



In ‘framend’ Nederland heeft me dat best wat imagoschade opgeleverd, maar ik heb er altijd in geloofd, in de relevantie en de verbindende kracht van het festival.”



Leed u onder die periode dat Nederland het niet goed deed?

,,Lijden is wat zwaar, maar het was niet altijd leuk, nee. In eigen land kreeg ik meewarige blikken: heb je hem weer met zijn Songfestival. En ik voorspel je: als we over een paar jaar de finale weer eens missen, zijn we er vast als de kippen bij om te roepen dat we niet meer moeten meedoen. Ik maak me geen illusies over de Song­festivaltrouw in ons land.”



,,Maar we hebben ook wel echt donkere jaren gekend. Ik ben vaak genoeg met een inzending meegereisd waarvan ik vooraf al wist dat we kansloos zouden zijn. Een voorbeeld? Ik wist dat het met de Toppers en Sieneke al heel moeilijk zou worden de finale te halen.”



Toch horen we u elk jaar zeggen dat het ­weleens heel goed kan gaan uitpakken voor Nederland.

,,Dat was vaak tegen beter weten in. Je moet ­rekenen: ik ben daar deel van een team. Dat ­vereist soms diplomatie. Ik ga ter plekke onafhankelijk te werk, maar een Songfestival is echt anders dan een WK voetbal. Daar kan iedere commentator zonder problemen zeggen hoe laag ze de kansen van Oranje inschatten of dat de coach niet deugt. Bij een Songfestivallied, dat afhankelijk is van smaak, kun je niet vier weken van tevoren zeggen: dat wordt niks. Als ik dat doe, heb ik gedonder met de artiest, de entourage en de omroep.”



,,Ik heb het vaak met buitenlandse commentatoren besproken: ze doen het allemaal op ­dezelfde manier. Over het lied van Sieneke bleef ik uiteindelijk maar herhalen dat ‘het mooi wel de enige in zijn soort was’.”