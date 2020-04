Coronapatiënt Marianne Faithfull na 22 dagen uit ziekenhuis ontslagen

‘Marianne is dankbaar voor alle lieve en bezorgde berichtjes die veel hebben betekend in deze moeilijke periode. Ze is ook zeer dankbaar voor alle goede zorgen van het ziekenhuispersoneel. Zij hebben haar leven, zonder twijfel, gered’, zo staat in het bericht.



Begin april werd bekend dat Marianne in een ziekenhuis in Londen was opgenomen. De 73-jarige zangeres had verkoudheidsklachten en meldde zich bij het ziekenhuis toen haar toestand verslechterde. Daar werd een longontsteking vastgesteld.