Countrylegende Charley Pride (86) overleden

De Amerikaanse countrylegende Charley Pride is op 86-jarige leeftijd overleden aan complicaties van het coronavirus. Dat meldt zijn familie zaterdag op de website van de zanger. ,,Zijn rijke bariton en onberispelijk gevoel voor songs veranderde de Amerikaanse cultuur’’, aldus de familie. De muzikant van eenvoudige komaf werd de eerste zwarte superster in de countrymuziek.

Pride werd in 1934 geboren in Sledge, in de staat Mississippi. Zijn ouders waren deelpachters op het land en zelf ging hij ook aan het werk in de katoenvelden. Om aan de armoede te ontsnappen werd hij honkbalprof. In 1963 verhuisde hij naar Nashville om een muziekcarrière na te jagen.

Door zijn stem groeide Pride uit tot de eerste zwarte superster in de Amerikaanse countrymuziek. Tussen 1967 en 1987 was hij goed voor 52 top 10-hits in de Hot Country-charts van Billboard, waarvan 29 op nummer 1. Hij groeide uit tot de best verkopende countrymuzikant van het label RCA Records en de best verkopende artiest van de maatschappij sinds Elvis Presley.

Pride won in het begin van de jaren zeventig drie Grammy Awards en in 2017 kreeg hij een Grammy voor zijn gehele oeuvre. In 2000 werd hij het eerste zwarte lid van de Country Music Hall of Fame.

Kiss an Angel Good Mornin’, Please Help Me I’M Falling, Is Anybody Goin’ to San Antone ,Mountain of Love zijn een aantal van zijn bekendste hits.

Dolly Parton bracht als een van de eerste wereldsterren een eerbetoon aan Pride op Twitter. ,,Mijn hart is gebroken omdat een van mijn liefste en oudste vrienden, Charley Pride, is overleden. Het is nog erger te weten dat hij is overleden aan Covid-19. Wat een verschrikkelijk, verschrikkelijk virus. Charley, we zullen altijd van je houden. Rust in Vrede. Mijn liefde en gedachten gaan uit naar zijn familie en al zijn fans’’, schreef de countryzangeres.

Kijk en luister hier naar een van de grootste hits van Charley Pride: