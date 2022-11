‘Criminelen wilden op verjaardag Gordon een aanslag plegen op John van de Heuvel’

Met video Jaimie wint de eerste ronde in rechtszaak tegen Lil Kleine: twee horloges zouden van haar zijn

Lil Kleine en zijn ex Jaimie Vaes stonden vanmorgen in de rechtbank van Amsterdam tegenover elkaar om het einde van hun relatie af te handelen. Jaimie kwam als morele winnaar uit de strijd, want in een eerste oordeel zei de rechter dat twee van de drie dure horloges waar het mede om draait, aan haar zouden moeten worden toegewezen. Lil Kleine lachte erom: de kluis waar hij de klokkies bewaart, blijft echt voorlopig nog dicht.

14 november