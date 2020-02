Cruise met luxe jacht en cosmetische chirurgie in goodiebag van Oscar-genomineerden

Alle 20 acteurs en actrices die genomineerd zijn voor een Oscar, evenals de vijf mannen die kans maken op de award voor beste regisseur, krijgen deze week persoonlijk de peperdure goodiebag bezorgd die is samengesteld door Distinctive Assets, een bedrijf in Los Angeles dat losstaat van de Academy Awards. ,,Het is de hoogste waarde die we ooit hebben samengesteld’’, zegt Lash Fary, de oprichter van Distinctive Assets die al 18 jaar de Oscar-tassen verzorgt.

Wat kunnen de gelukkigen zoal verwachten? Bij elkaar zitten er in het cadeaupakket van dit jaar bijna 80 items, waaronder een cruise van twaalf dagen ter waarde van meer dan 70.000 euro, voor 18.000 euro aan gezichtsverjongingsbehandelingen en een inschrijving bij een huwelijksbureau, ter waarde van 18.000 euro.

Daarnaast zitten er ook kleding, gadgets en een vape-pen van 24 karaats goud in de goodiebag. Die laatste werd volgens Fary geselecteerd met Leonardo DiCaprio in gedachten: foto’s van een vapende DiCaprio droegen enkele jaren geleden immers bij tot de populariteit van de vape-pen. ,,Natuurlijk zijn dit geen dingen die ze echt nodig hebben, maar het is een erkenning voor het fantastische werk wat ze hebben laten zien’’, zo legt Fary uit. ,,Je bent nooit te rijk of te beroemd om zoiets niet te kunnen waarderen.’’

Aangezien Fary niet officieel verbonden is aan de Oscaracademie krijgt hij creatieve vrijheid wat betreft de inhoud van de goodiebags en welke personen de tas krijgen. ,,Ik geef dit alleen aan de genomineerde acteurs en regisseurs. Aangezien we de groep klein houden, krijg ik waanzinnig dure dingen’’, zegt hij. Bovendien krijgen merken nu ook de kans om zich te associëren met beroemde sterren. ,,Dit is een zakelijke onderneming. Dit gaat om promotie. Dit gaat over producten die hun diensten en goederen linken aan de grootste trendsetters ter wereld’’, aldus Fary.