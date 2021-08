Culturele sector verwacht komend seizoen verlies van 1,5 miljard

Boer Jaap en Helle wonen samen: ‘We waren toe aan de volgende stap’

26 augustus De wens van boer Jaap om met Helle samen te wonen, is werkelijkheid geworden. Het stel is nog altijd dolverliefd op elkaar en het samenwonen bevalt ze meer dan prima. Vooral omdat ze elkaar ook de ruimte geven om hun eigen ding te doen. ,,Elkaar vrijlaten is echt de kracht van onze relatie”, vertelt de bloemenkweker op de website van Boer zoekt vrouw.