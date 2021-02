Cupido doet zijn werk in First Dates Valentijns Special met BN’ers: ‘Ik vind je echt knap!’

Voormalig PowNed-verslaggever Dennis Schouten (25) was nerveus. Zijn ideale vrouw? Tja, blond en slank. Maar bovenal moet ze hem uitdagen. ,,Dat ik achter háár aanga, niet andersom. Dan gaat het al gauw mis”, aldus Dennis met zijn bekende Twentse tongval, vlak voor zijn date Romee binnenstapte. De 22-jarige restaurantmanager leek zo van Dennis’ wensenlijstje te zijn gedarteld. Andersom leek Romee eveneens in haar nopjes met de ruwe bolster. ,,Ik val op een stoere vent die niet bang is en gewoon dingen durft. En seksuele aantrekkingskracht vind ik megabelangrijk”, aldus de blondine voorafgaand aan haar date.

Na het uitwisselen van wat wederwaardigheden, waarbij Dennis openhartig vertelde over de moeizame relatie met zijn moeder en zijn bindingsangst, ging het dan ook al snel over seks. Romee bekende dat ze nog niet heel ervaren is als het gaat om relaties, maar wel scharrelde en vooral ‘veel seks’ had. Als Dennis al geïntimideerd was door haar openhartigheid, liet hij dat niet merken. In plaats daarvan deed hij er nog een schepje bovenop. ,,Al bleek een haargroeimedicijn tegen kaalheid eens een libidokiller, waardoor er van seks niet veel meer kwam. Ik gebruik die tabletten nu niet meer hoor.” Romee wilde nog wel weten of Dennis in elk geval veilige seks had. Nee, niet altijd. Of zij wel eens een seksueel overdraagbare aandoening had gehad? ,,Ik ga het hier nu niet over soa’s hebben”, aldus Romee resoluut. Of ze nog andere leuke dingen deed. ,,Ik rijd paard.” ,,Ach, wat leuk.”

En zo doofde het vuur al voor het goed en wel een vlam was geworden. Op de vraag na het diner of de twee elkaar nog eens zouden willen zien, waren beiden het er dan ook over eens dat alles aan tafel wel zo’n beetje besproken was.

Dennis Schouten en Romee in First Dates Valentine Special.

‘Ik vind je echt knap!’

Wie daarentegen tijd tekort leken te komen, waren voormalig BNN-presentatrice en thans zelfstandig ondernemer Zarayda Groenhart (38) en haar date Patrick (29). Al bij de eerste ontmoeting aan de bar was duidelijk dat de twee een etentje wel zagen zitten. Zarayda had op Patrick overduidelijk precies het effect dat hij vooraf omschreef als hét moment waarop je een mooie vrouw spot en denkt: wow! Een onbekende was ze door haar televisiewerk niet voor hem, maar dat ze van dichtbij zo mooi was...

,,Ik vind je echt knap!” is zijn enthousiaste antwoord op haar directe vraag aan hem of hij haar mooi vindt. Het zwijmelen is dan officieel begonnen. Patricks open voorkomen en maatschappelijke betrokkenheid door middel van theatermaken, bleken een ijsbreker. Precies wat Zarayda in een man zoekt, zoals zij vooraf had aangegeven. En anders toch wel zijn gouden tand. ,,Waar ik ben opgegroeid in Hoorn, liep iedereen met een gouden tand. Dreadlocks, gouden tanden, dat zijn elementen die bij de Caribische culturen horen, maar waar een vooroordeel over bestaat”, aldus Zarayda. ,,Ik vind zo’n gouden ‘vrijheidstand’ echt fantastisch.”

En toen was daar plots het bekende kistje met de rekening; de tijd was om. Of de twee elkaar wilden terugzien? Beiden antwoordden met een volmondig ‘ja’. ,,Ik denk dat het leuk kan zijn het gesprek nog een keer af te maken ja...”, aldus Zarayda. Gastheer Sergio denkt dat ook. Nadat de twee het restaurant hebben verlaten, vertrouwde hij barman Victor met een veelbetekenende blik toe dat deze twee wat hem betreft nog genoeg hebben te bespreken...

Zarayda Groenhart en Patrick.

Zuurkool schept een band

Ook stylist Bastiaan van Schaik (51) en zijn date Patrick (51) zien elkaar graag terug. De twee mannen hadden genoeg raakvlakken in elkaar gevonden voor een vervolgafspraakje. Beddenadviseur Patrick bleek daarbij ook nog eens eenzelfde afkeer te hebben van zuurkool als Bastiaan, wat natuurlijk meteen een band schiep. ,,Ja, ik vind dat zó jaren 70, zuurkool", aldus Bastiaan. ,,Ik word al misselijk van die lucht.” Naast luchtigheid was er ruimte voor serieuze gesprekken, waarbij Patrick vertelde over zijn vader die onlangs is overleden aan corona en zijn verstandelijk beperkte zus, voor wie hij zo goed mogelijk probeert te zorgen omdat ook zijn moeder niet meer leeft. Bastiaan, op zoek naar iemand die nu eens niet alleen maar ‘vet knap is’, maar bovenal ‘vet slim’ lijkt in Patrick een mooie uitdaging te hebben gevonden. De mannen willen elkaar dan ook graag terugzien.

Bastiaan van Schaik en Patrick.

‘Hij heeft het perfecte gebit’

Sophie Hijlkema (28) en de 31-jarige e-commerce-strateeg Sander kenden een nerveuze start, maar er borrelde wel meteen iets. ,,We hadden een goede klik”, aldus Sander. Sophie was meteen gevallen voor zijn lach. ,,Hij heeft echt het perfecte gebit.” Sander moest wel bekennen dat hij geen idee had wie zij was en wat Sophie zoal doet. Op de radio? Oh. Sander vond haar wel meteen ‘super interessant’ en gaf na afloop aan dat een volgende date wat hem betreft staat. Sophie, inmiddels een aantal zelfhulpboeken over de liefde verder, zo bekende ze onder het eten, sloot zich daarbij aan. ,,Alleen kan dat niet in de kroeg dus we zullen wat anders moeten verzinnen”, aldus de radiojock.

Sander kon zijn geluk niet op. ,,Het was ook veel sneller voorbij dan ik dacht, dat was een goed teken.” Sophie was ook enthousiast. ,,Volgens mij hebben wij nog genoeg te bespreken.”

3FM-dj Sophie Hijlkema en haar date Sander.

‘Ik voel geen aantrekkingskracht’

De andere pijl die afketste vanavond, is die Cupido afschoot op Miryanna van Reeden en haar date Enrico. Even leek het erop dat de 49-jarige econoom en de 53-jarige actrice elkaar hadden gevonden, maar nee. ,,Ik voelde geen aantrekkingskracht”, aldus Miryanna naderhand. ,,Ik denk dat dat voor jou net zo helder is?” zei ze, terwijl ze vragend opzij keek.

Hij leek toch zo voortvarend van start te zijn gegaan, eenmaal aan tafel. Dat Enrico aanvankelijk totaal niets wist van haar televisiewerk bijvoorbeeld, dat vond de actrice wel prettig. ,,Ik ben ook geen Halina Reijn, weet je.” (Díe kende hij dan weer wel). Maar uiteindelijk kon Enrico haar met zijn charmes dus niet overtuigen, ondanks een paar gemeenschappelijke interesses zoals koken. ,,Ik had ja gezegd op een vervolg”, aldus Enrico na het diner. ,,Ik had je graag beter willen leren kennen.” Helaas, geen match. Wel een kus van Miryanna, op de plexiglazen wand tussen hen in.

Miryanna van Reeden en haar date Enrico in First Dates Valentijns Special.

Hoe is het nu met...? Patrick en Zarayda beleefden een Valentijnsdate om nooit te vergeten. Een tweede afspraakje stond lang in de planning. Hun drukke leven laat op dit moment weinig ruimte over voor de liefde. Sander vertrok na zijn date met Sophie naar Portugal om te gaan surfen. De golven hebben er niet voor gezorgd dat het contact is verwaterd, een tweede date staat in de planning. Bastiaan en Patrick hebben na hun Valentijnsdate meteen telefoonnummers uitgewisseld. De twee spreken elkaar veel en kunnen niet wachten elkaar na de versoepeling van de coronamaatregelen weer te zien.

