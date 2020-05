Cynisch en toch troostrijk: de absurde liedjes van de ernstig zieke Jeroen van Merwijk

Erik van Muiswinkel

Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan

Het was een ding met iets daaraan en daar dan van die dingen aan

Uit Ding (1998), gekozen door Erik van Muiswinkel.



Dit lied gaat natuurlijk over van die vage kunstwerken op elke straathoek. ,,Het is een buitencategorie grappig liedje’’, zegt Erik van Muiswinkel. ,,Het voldoet aan de wet van Drs. P: het maakt niet uit waar je over schrijft, maar het moet oorspronkelijk zijn en alleen uit jouw hoofd als schrijver kunnen komen. Het is moeilijk om met liedjes een zaal aan het lachen te maken en daarom is Jeroen van Merwijk ook zo populair onder collega’s. Die gedachte van ‘wat is dat voor ding?’ heeft iedereen weleens, maar het is knap dat er ook maatschappijkritiek in het nummer zit. Namelijk dat je als mens maar overal recht op zou hebben. De liedjes van Jeroen zijn glashelder en ook muzikaal zijn ze zo simpel mogelijk.’’