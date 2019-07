Dafne Schippers uit Oosterbeek daagt rapper Boef uit voor 100 meter sprint

Boef bedeelde zich de titel 'fastest kid' toe omdat rapper 6ix9ine, die zichzelf eerder bestempelde als snelste, in de bak zit. Via Instagram daagde Boef zijn volgers uit tot ‘100 meter sprint voor doekoe’. Die oproep viel ook dj Nicky Romero uit Veenendaal, de ex van Dafne op. ,,Ik zou Dafne Schippers eens checken haha”, schreef de dj. De sprintster reageerde al snel: ,,Kom maar op.”

Recordtijd

De rapper lijkt de strijd wel aan te durven met Dafne, die begin deze maand 11,04 seconden nodig had voor een sprintje van 100 meter. In 2015 zette ze de nationale recordtijd van 10,81 seconden neer. ,,Zeg maar waar en wanneer. Of moet ik het organiseren?", reageerde Boef in zijn Insta Stories.

Boef houdt ook van snelheid achter het stuur. Begin dit jaar kreeg hij een rijontzegging van anderhalf jaar opgelegd nadat hij met meer dan 300 kilometer per uur over de snelweg scheurde. Voorlopig is hij dus aangewezen op chauffeurs, het openbaar vervoer en zijn benenwagen.