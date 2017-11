Marieke duikelt jeugdfoto's op, Dafne neemt afscheid van Arnhem

Marieke duikt in de fotoboeken

Marieke Elsinga heeft vandaag een fotoboek van haar ouders opengeslagen. Daar stuitte ze op een foto van zichzelf uit 1989, waarop ze een eitje eet. Opvallend zijn haar tanden, waar de presentatrice zelf al een uitleg voor heeft. ,,En ik viel vaak op mijn voortand", schrijft ze er daarom bij.

Even bij mijn ouders in de fotoboeken gedoken. Ik was altijd al een blij ei 🐣(en ik viel vaak op mijn voortand) #1989 Een foto die is geplaatst door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 5 Nov 2017 om 3:46 PST

De zondag van Monique

Het is een echte zondag bij Monique Westenberg. Kleine André en zijn nichtje Day vertoeven op de bank met een groot plaatjesboek. Honden Gioia en Dunya vergezellen de twee kids, al doet Dunya liever een dutje. Gioia daarentegen kijkt nieuwsgierig mee met de koters.

Easy like sunday morning ❁ Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 5 Nov 2017 om 1:26 PST

Nieuw stekje voor Dafne

Dafne Schippers zegt haar vertrouwde stekje in Arnhem gedag. De topsportster verkast naar een nieuw appartement in Oosterbeek. Op Instagram deelt Dafne een kiekje van zichzelf in een - wat lijkt - verhuisbusje. Uiteraard mag haar immens grote trofee niet ontbreken. ,,Week vol veranderingen!", luidt het bijschrift.

Moving from Arnhem to Oosterbeek! 👋🚚📦 #newapartment #weekfullofchanges 🗝🚪 Een foto die is geplaatst door Dafne Schippers (@dafne_schippers) op 5 Nov 2017 om 4:00 PST

Puk en Keesje gaan vooruit

De tweeling van Art Rooijakkers wijkt niet van elkaars zijde. Vandaag kruipen Puk en Keesje in hun pampers over een groot bed. Dat moest papa Art even vastleggen. ,,Voorwaarts!", grapt hij bij het snoezige plaatje.

Voorwaarts! #pukenkeesje Een foto die is geplaatst door Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 5 Nov 2017 om 1:03 PST

Kim blikt terug

De frissere temperaturen en regenbuien doen Kim Feenstra verlangen naar de zomer. Vandaag blikt ze even terug op haar tijd in Parijs, gehuld in een kort topje met een spijkerbroekje. ,,When it was summer...", zwijmelt ze.

When it was Summer. Een foto die is geplaatst door Kim Feenstra (@k2im) op 5 Nov 2017 om 3:27 PST

De fluffy jurk van Romy

Romy Monteiro heeft zich vandaag in een blauwe, fluffy jurk gehesen. De musicalster deelt een kiekje waarop ze met een glimlach de camera inkijkt. Het is volgens Romy echt 'sweather weather'. Fans van de dochter van Antje Monteiro reageren met complimetjes. 'Je ziet er goed uit!' en 'Je straalt!', schrijven ze.

Fluffy sweater weather 💙❄️🦋 Een foto die is geplaatst door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 5 Nov 2017 om 3:51 PST

Sylvia en Christina in Jordanië

Sylvia Geersen blikt vandaag terug op de tijd dat ze met Christina Curry van Jordanië genoot. Ze deelt een aantal kiekjes, waarop de twee vriendinnen met een duckface de camera inkijken en in de woestijn slenteren. ,,Love you!", schrijft het model bij de foto's.