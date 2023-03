Daisy Jones & The Six is een slap aftreksel van de echte Fleetwood Mac

RecensieDe makers van Daisy Jones & The Six doen er niet geheimzinnig over. De tiendelige dramaserie vol intriges binnen een rockband is overduidelijk geïnspireerd op het lief en vooral leed binnen Fleetwood Mac, de legendarische Brits-Amerikaanse hitmachine verantwoordelijk voor klassiekers als Go your own way en You make loving fun .

Vooral het album Rumours uit 1977, de legendarische bestseller waarin de leden hun onderlinge liefdesverhoudingen van zich af zongen, was een dankbare bron van inspiratie. ,,De plaat is een grote soap waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt”, verklaarde schrijfster Taylor-Jenkins Reid eerlijk bij de presentatie van haar boek waarop de serie is gebaseerd.

Wie een nauwkeurig inkijkje verwacht in de romantische perikelen van Fleetwood Mac wordt teleurgesteld. Daisy Jones & The Six kan niet vergeleken worden met de recente speelfilms over Freddie Mercury, Elton John en Elvis. De namen van Lindsey Buckingham, Steve Nicks, Christine McVie, John McVie en Mick Fleetwood worden angstvallig vermeden. De personages lijken ook qua uiterlijk niet op de originele Mac-muzikanten.

De rockers in de serie luisteren naar namen als Daisy Jones en Billy Dunne die een onderlinge rivaliteit uitvechten over wie de belangrijkste songs in de band mag zingen. Dat deze tweestrijd niet goed afloopt blijkt al uit de eerste minuten van de serie, waarin het tweetal terugblikt op hun hectische samenwerking en de onvermijdelijke breuk.

Deze interviews wekken de indruk dat we naar een nepdocumentaire zitten te kijken die is volgestopt met terugblikken over hoe Daisy Jones in een bestaande band wist binnen te dringen om hits te scoren. Dat er ook sprake is van drugsgebruik, onderlinge seksuele escapades en jaloezie zal niemand verbazen.

Opmerkelijk zijn de vertolkingen. Daisy wordt gespeeld door Riley Keough, kleindochter van Elvis Presley die voor het eerst moest zingen voor de camera. In tegenstelling tot haar moeder, de in januari overleden Lisa Marie, had Riley geen aspiratie om als zangeres op de voorgrond te treden. ,,Ik gaf de voorkeur om te gaan acteren. Maar voor deze serie moest ik overstag gaan omdat de makers wilden dat de vertolkers zelf de liedjes zongen. In het begin ging het nogal stroef, maar gaandeweg kreeg ik het beter onder de knie. Ik ben er ook wel trots op.”

Dat de serie de popmuziek van de jaren 70 behandelt vond Keough, wier vader Danny Keough de bassist was in de band van haar moeder, geen bezwaar. ,,Ik ben ermee opgegroeid. Natuurlijk kende ik Fleetwood Mac. Hun nummers werd thuis vaak gedraaid. En die platenhoes van Rumours vond ik prachtig.”

Haar tegenspeler Sam Clafin (bekend van de series Hunger Games en Peaky Blinders) die Billy Dune neerzet was zelfs een fan van Fleetwood Mac. ,,Mijn ouders draaiden hun muziek in de auto. Ik kende zelfs hun teksten al. En tien jaar geleden heb ik ze zelfs in Londen zien optreden. Dat was een onvergetelijke ervaring.”

Ondanks de verwijzingen naar Fleetwood Mac is de serie toch een mengelmoes van popsterren die in deze periode actief waren. Bedenkster Jenkins Reid verwerkte ook aspecten van Bruce Springsteen, The Eagles, Jackson Browne en Crosby, Stills and Nasg in haar personages.

Of die aanpak een authentiek lijkend tijdsbeeld oplevert? Mwah. De serie doet soms geforceerd aan en de tussendoor interviews zijn eerder overbodige hinderpalen die de vaart uit het verhaal halen. Het wachten is op een dramaserie die echt open en bloot de geschiedenis van Fleetwood Mac aanpakt. Dit oogt als een slap aftreksel.

