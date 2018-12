Dalende luistercijfers 3FM kosten de NPO 15 miljoen euro

Het succesvolle NPO Radio 2 groeide wél, maar of dat het verlies van 3FM compenseert? ,,Wat luistercijfers betreft wel’’, stelt STER-baas Volmer. ,,Maar 3FM is gericht op de jonge doelgroep en die spotjes kunnen we tegen een hogere prijs verzilveren.”Jongeren zijn commercieel gezien de meest aantrekkelijke doelgroep, ook op televisie. ,,Gelukkig zien we hoe de radiozender FunX wél steeds meer jongeren bereikt", aldus Volmer.



Directeur Jurre Bosman van de NPO reageert: ,,Mijn taak is de radiozenders zo goed mogelijk te programmeren in termen van bereik en publieke waarde.”



Het gaat al een tijdlang niet goed met NPO 3FM. In de laatste meting van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) scoort de jongerenzender 2,7 procent marktaandeel. Twee jaar terug was dat nog 6,3 procent, maar op het hoogtepunt was het station zelfs goed voor 12 procent. 3FM is momenteel het tiende station van Nederland.