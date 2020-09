'Dan Karaty uit ziekenhuis ontslagen’

Recensie Sterling en Blair praten vrijuit over seksuele behoeftes: Teenage Bounty Hunters is verbijste­rend actueel

9 september Al in de eerste scènes is de toon van de Amerikaanse tienerkomedie Teenage Bounty Hunters gezet. De zussen Sterling en Blair, een tweeling, vrijen met hun vriendjes in hun respectievelijke auto’s. De meest vrijpostige van de twee durft met haar stoere partner de ultieme stap niet te zetten, maar haar meer conservatieve zus laat zich op hetzelfde moment wel ontmaagden door haar streng religieuze vriend die erg geschokt is van zijn actie. Zal God hem ooit vergeven?