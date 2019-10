Dancemuziek komt tot leven in film Thunderdome Never Dies

Voor de film interviewden regisseurs Ted Alkemade en Vera Holland een aantal pioniers van toen. Zo blikken onder anderen ID&T-oprichters Duncan Stutterheim en Irfan van Ewijk en Mysteryland-initiatiefnemer Sander Groet terug op de geboorte van Thunderdome. Het dance-event vond in 1992 voor het eerst plaats en groeide al snel uit tot het bekendste hardcore-evenement van Europa.



Naast pioniers komen ook dj's aan het woord. Zo vertellen DJ Promo, The Prophet, Dano, Gizmo en Drokz over hoe het is om op een van de grootste dance-evenementen van de wereld op te kunnen treden.



Thunderdome en de gabber - gekenmerkt door zijn Aussie-tracksuit, Air Max en kale kop - worden verheerlijkt én verafschuwd in de Nederlandse cultuur. Desondanks blijft de muziek en de cultuur immens populair. In 2017 kwam Thunderdome na een stilte van vijf jaar terug. De volgende editie is op 26 oktober in Utrecht en wijdt zich aan het motto 'Ode aan de Gabber'. Er worden zo'n 50.000 mensen verwacht uit ruim 45 landen, en is daarmee het grootste indoorfestival van Europa.