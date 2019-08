Dancing with the Stars volgende maand terug op de buis

Goed nieuws voor de dansfanaten: Dancing With The Stars is vanaf zaterdag 7 september terug op RTL4. Dat maakte de zender vandaag bekend. Het belooft een mooi seizoen te worden.

Wekelijks zullen elf koppels in de liveshows zich proberen te bewijzen met een oogverblindend optreden in de dansstijlen ballroom en latin. Voorafgaand aan deze choreografieën zullen de deelnemers samen optreden. De elf ‘Stars’ zijn inmiddels bekend: Bibian Mentel, Heleen van Royen, Berget Lewis, Anouk Hoogendijk, Samantha Steenwijk, Tooske Ragas, Barrie Stevens, Keizer, Gijs Staverman, Rutger Vink en Jamie Trenité zullen de strijd met elkaar aangaan. Volledig gehuld in glamour-outfits zullen zij zich wagen aan bijvoorbeeld de tango, cha cha cha of Weense wals.

Achter de schermen wordt al flink getraind door de bekende Nederlanders. Zij zijn allemaal gekoppeld aan een professional uit de latin- en ballroomwereld en worden klaargestoomd voor de vierkoppige jury, bestaande uit Euvgenia Parakhina, Dan Karaty, Irene Moors en Louis van Amstel. Niet alleen zij mogen hun mening uiten over de optredens, ook de kijker thuis doet mee. Thuis kan worden gestemd welke bekende Nederlander er verzekerd is van een plekje in de volgende liveshow. Tijdens de laatste uitzending wordt bekend welke ‘ster’ zich de winnaar mag noemen van Dancing With The Stars.

Dat Bibian Mentel meedoet aan het programma is vrij bijzonder: bij de voormalig snowboardster zijn wederom tumoren ontdekt, zo vertelde ze onlangs. Toch zou ze er niet aan denken te stoppen met haar deelname. Volgens haar man is het trainingsschema handig ingepland: ,,In de ochtend gaat ze oefenen, ‘s middags is de bestraling en de rest van de middag is ze kotsmisselijk. Daarna een rustdag en dan weer.’’