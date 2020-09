Danie deelt een glimp van trouwdiner Sylvie en Kim showt haar kinderkamer

KRO-NCRV voert actie voor getroffen vluchtelin­gen in kamp Moria

17 september KRO-NCRV gaat komende week actief actie voeren voor de vluchtelingen in kamp Moria. De omroep gaat mensen oproepen om geld te doneren aan de stichting Because We Carry, die onder meer slaapzakken inzamelt voor de meer dan 13.000 mensen die door de brand in het kamp de schamele bezittingen die ze nog hadden zijn kwijtgeraakt.