Daniel Craig toch weer James Bond: 'Hij is romantischer dan ooit’

15 jaar 007 Daniel Craig maakte belofte waar: ‘Zal zeker andere Bond worden dan mijn voorgan­gers’

21 september Het talloze keren uitgestelde Bond-avontuur No Time To Die betekent voor Daniel Craig zijn zwanenzang als 007. Voormalig filmredacteur Ab Zagt zag de afzwaaiende geheim agent onder meer op zijn eerste en laatste filmset aan het werk. ,,Hij is altijd bloedfanatiek.’’