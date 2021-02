Daniel Radcliffe schaamt zich voor eigen acteerkunsten

Interview Catherine Keyl: ‘Ik heb mijn hele leven moeten uitleggen waarom ik geen kinderen heb, belache­lijk’

19 februari Een rotjeugd in een gezin met een getraumatiseerde vader, een schooltijd waarin ze gepest en misbruikt werd en een volwassen leven met hoge pieken en diepe dalen. In haar nieuwe boek, dat grotendeels over haar vader gaat, blikt Catherine Keyl (74) terug. ,,Op een donker moment heb ik mijn hoofd in de oven gestopt en het gas aangezet.’’