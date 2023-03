Daniel Radcliffe wordt vader

Daniel Radcliffe verkoopt optrekje in New York aan Nederland­se oprichter Suitsupply

Daniel Radcliffe heeft zijn peperdure optrekje in New York verkocht aan de Nederlandse ondernemer Fokke de Jong, oprichter van het kledingmerk Suitsupply. Dat meldt de New York Post. Het appartement in de wijk West Village werd verkocht voor maar liefst 5,3 miljoen dollar.