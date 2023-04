‘De pot is binnen, dus bij dezen de verdeling van het prijzengeld van WIDM’, schrijft Verlaan, gevolgd door een screenshot van zijn rekening. Daarop is te zien dat er precies 8213,25 euro is bijgeschreven. Precies 4000 euro is naar de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) gegaan, 2000 euro naar een diner voor zijn medekandidaten en vertrouwenspersonen, met 2000 euro kocht hij zijn opgenomen vakantiedagen terug en het resterende bedrag, 213 euro, gaat naar Star Wars-Lego.

De deelname aan Wie is de Mol? is vrijwillig, zo legt Verlaan ook uit in een reactie op het bericht. Kandidaten moeten dus zelf vakantie- of vrije dagen opnemen om mee te kunnen doen. ‘Heb extra vakantiedagen moeten kopen om een maand vrij ervoor te krijgen, dus de deelname heeft me eigenlijk geld gekost. (was het volledig waard overigens).’ Ook vraagt een volger zich af of er al belasting van het bedrag is afgetrokken. Dat is het geval, want de geldpot stond aan het eind van het seizoen op zo’n 11000 euro.

Verlaan, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws, won afgelopen seizoen Wie is de Mol? door te raden dat presentator Jurre Geluk de Mol was. Zwemster Ranomi Kromowidjojo was de verliezend finaliste. Vlak na de winst liet Verlaan al weten dat een deel van het prijzengeld naar de VVOJ zou gaan, omdat hij het belangrijk vindt onderzoeksjournalistiek te steunen.

