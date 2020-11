Daniëlle Oerlemans in Los Angeles: ‘Vier jaar bezig geweest met de verbouwing van ons huis’

Oudste dochter Reinout en Daniëlle Oerlemans plots het ziekenhuis in tijdens roadtrip

19 juli Reinout Oerlemans (49) en zijn vrouw Daniëlle (47) zijn zich tijdens hun roadtrip door de Verenigde Staten rot geschrokken toen dochter Fiene (16) plotseling last kreeg van hevige buikkrampen. In het ziekenhuis bleek dat de tiener last had van acute appendicitis, beter bekend als blindedarmontsteking. Fienes blindedarm is inmiddels verwijderd.