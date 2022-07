Danique Graanoogst: ‘Het is opmerkelijk hoeveel zwarte vrouwen in musicals sterk zijn’

Populaire mixtape rapper Mac Miller vier jaar na zijn dood op alle streaming­dien­sten te beluiste­ren

Bijna vier jaar na de dood van Mac Miller kunnen fans naar ‘nieuwe’ muziek van de rapper luisteren. I love life, thank you, een liefdesbrief aan het leven die Miller in 2011 maakte, is opnieuw uitgebracht op alle streamingdiensten.

24 juli