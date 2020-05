Dankjewel Albert Verlinde, eindelijk eens geen jankverhaal

Misschien was ik een beetje weekhartig. Kan hoor. Want eerder op de avond een schattig veldmuisje zien verdrinken in een woest golvende Waddenzee en daarna verzwolgen worden door een meeuw in de onvolprezen natuurserie WAD, dat doet wat met een mens. En dan kun je een uurtje of twee later tijdens Op1 blijkbaar ineens zomaar denken: jeetje, wat een held is die Albert Verlinde.