Dankzij deze slimme afspraak wordt Tom Cruise steenrijk van zijn films

man van 1 miljardActeur Tom Cruise steekt waarschijnlijk meer dan 100 miljoen dollar in zijn zak dankzij de hitfilm Top Gun: Maverick . En dat terwijl hij vooraf een salaris afsprak waarvoor collega’s hun bed niet uit komen. Hoe zit dat?

De 60-jarige Cruise, inmiddels veertig jaar succesvol als acteur, staat op eenzame hoogte bovenaan het nieuwe salarisoverzicht van het goed ingevoerde Variety. De omgerekend 98 miljoen euro is nog een conservatieve schatting. Geen enkele acteur verdiende ooit meer dan 100 miljoen dollar aan één film, meldt zakenblad Forbes. Het record staat nu nog op naam van Will Smith, die dat bedrag opstreek met Men in black 3.

En dat terwijl Cruise een relatief ‘goedkope’ acteur lijkt. Aan salaris kreeg hij naar verluidt slechts 12,5 miljoen dollar voor de film. In 2023 en 2024 verschijnen het zevende en achtste deel van Mission: Impossible, waarvoor hij naar verluidt ook maar 12,7 miljoen dollar vangt. Een smak geld, maar collega’s als Leonardo DiCaprio en Brad Pitt krijgen rustig drie keer zoveel. Toch lacht Cruise iedereen uit.

Volledig scherm Tom Cruise als Pete 'Maverick' Mitchell in Top Gun: Maverick. © AP

De genoemde bedragen gaan over salaris, een bedrag dat je sowieso krijgt. Maar er is meer. Cruise heeft afgesproken dat hij vanaf het allereerste verkochte kaartje een deel van de opbrengsten krijgt, ongeacht hoe succesvol de films zijn en vóórdat ze winstgevend zijn voor de filmstudio. De nieuwe Top Gun heeft nu al 1,2 miljard dollar opgebracht, meer dan al Toms eerdere films.

Bovenop de kaartverkoop komen nog de opbrengsten uit vertoon via streamingdiensten en tv-zenders. Zulke deals zijn zeldzaam: menig acteur deelt mee in de winst, maar pas als de filmstudio uit de kosten is.

1 miljard gepakt

Toms totale inkomsten van de afgelopen vier decennia? 1 miljard dollar, aldus Forbes. Kenners vinden het niet eens overvloedig. ,,De meeste acteurs zijn hun geld niet waard’’, citeert Variety een kenner bij een filmstudio. ,,Maar bij Cruise, en misschien Dwayne Johnson, is het gerechtvaardigd.’’ Een van de redenen is dat hij als een soort ‘supermens’ de wereld over vliegt om zelf zijn films te promoten, aldus de site.

Zijn naam is bovendien genoeg om mensen naar de bioscoop te krijgen, en dat zie je niet vaak meer. Sinds het succes van de Marvel-films komen kijkers bijvoorbeeld voor de superhelden en maakt het minder uit wie er nu weer in de pakken zit, aldus Variety. Dat betekent ook dat de Marvel-sterren geen gegarandeerde publiekstrekkers zijn als ze in andere films verschijnen.

Jonge Stranger things-ster pakt miljoenen

De lijst met topsalarissen voor nieuwe films wordt gedomineerd door mannen; de eerste vrouw in de lijst is Margot Robbie, die ruim 12 miljoen euro krijgt voor haar hoofdrol in Barbie. Haar tegenspeler Ryan Gosling, die Ken speelt, krijgt hetzelfde.

Volledig scherm Margot Robbie speelt Barbie en verdient ruim 12 miljoen euro. © EPA

Een opvallende naam is Millie Bobby Brown, de pas 18-jarige actrice die wereldberoemd werd dankzij de Netflix-serie Stranger things. Zij heeft getekend voor een tweede deel van de film Enola Holmes, waarvoor ze sowieso 9,8 miljoen euro krijgt.

Volledig scherm Millie Bobby Brown vangt bijna tien miljoen voor haar nieuwe film. © EPA

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: