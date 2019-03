Danny de Munk met dochter in Dance Dance Dance

,,Hoe mooi is dit?", schreef Danny op Instagram en Twitter. Bo is opgelucht dat ze het nieuws eindelijk mag delen, blijkt uit haar bericht op Instagram. ,,Eindelijk... mag ik vertellen dat ik samen met mijn vader mee ga doen aan het programma Dance Dance Dance."



De De Munkjes nemen het op tegen in ieder geval Thomas Cammaert, de acteur en oud-Mol werd in januari aangekondigd als eerste deelnemer aan de dansshow. Ook schaatser Kjeld Nuis zou deelnemen aan Dance Dance Dance, maar zijn dansavontuur gaat niet door vanwege zijn relatiebreuk.



Het vijfde seizoen van Dance Dance Dance is later dit jaar te zien bij SBS6. Het Talpa-programma verhuisde vorig jaar van RTL naar de zender van John de Mol.