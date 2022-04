Danny de Munk ontkent beschuldigingen ongepast gedrag

De Munk wordt in de video van Coldeweijer onder andere beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Coldeweijer zegt honderden privé-berichten te hebben gehad, waar vooral iets in zou staan over het vermeende vreemdgaan en drugsgebruik van De Munk. ,,Ik zit inmiddels veertig jaar in het vak en sta bekend als een perfectionist en een professional”, zegt De Munk hierover. ,,Het doet mij dan ook heel veel pijn dat deze beschuldigingen worden geuit, vooral omdat dit zijn weerslag heeft op mijn hele gezin en familie.”

De kinderen van de zanger ontvangen volgens hem inmiddels beledigingen en ‘ernstige verwensingen’. ,,De MeToo-beschuldiging vind ik vreselijk. Daar herken ik mij absoluut niet in. Als iemand meent dat ik hem of haar onjuist heb behandeld, dan hoop ik dat diegene melding doet bij de juiste instanties, zodat dit op professionele wijze onderzocht kan worden.” De zanger zal doorgaan met zijn werkzaamheden.

Juridische stappen

De artiest en zijn advocaat bekijken momenteel of het nemen van juridische stappen ‘zinvol en wenselijk is’. ,,De beschuldigingen zijn door een juicechannel zonder inachtneming van de primaire journalistieke beginselen gedeeld. Er is geen (nader) onderzoek gedaan en er heeft geen hoor- en wederhoor plaatsgevonden”, aldus zijn advocaat Annemiek van Spanje.

Onderzoek

,,Deze gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden in de periode dat Danny de Munk te zien was in de productie van Ciske de Rat van 2007", aldus een woordvoerder van Stage Entertainment. Coldeweijer vertelt in haar video onder meer dat De Munk onder invloed van drugs met kinderen zou hebben gewerkt in shows van Ciske de Rat. ,,De inhoud van de berichtgeving heeft ons zeer aangegrepen. Naar aanleiding van de berichtgeving zullen wij nader onderzoek hiernaar doen.”