Danny de Munk terug op televisie na heftige periode

Danny de Munk (53) is na de beschuldiging van verkrachting - waar hij niet voor vervolgd wordt - donderdagavond voor het eerst in maanden weer op tv te zien. Hij maakt zijn comeback op Vlaamse tv, in een programma dat later ook in Nederland door RTL zal worden uitgezonden.

De zanger laat op Instagram weten dat hij te zien is in het programma Tulpen uit Antwerpen. Hierin zingen Vlaamse zangers Nederlandstalige covers en Nederlanders juist Vlaamse liedjes. De Munk neemt het nummer Verloren hart van Johnny White voor zijn rekening. Het programma wordt gepresenteerd door onder anderen Buddy Vedder en is gemaakt in samenwerking met RTL. Wanneer de show in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Vorig jaar deed een vrouw die tussen 2007 en 2008 samenwerkte met Danny de Munk in de musical Ciske de Rat aangifte wegens verkrachting tegen hem. Daarop besloot RTL de samenwerking met De Munk, die als panellid te zien was in de zangshow I can see your voice voorlopig stop te zetten.

Half november werd duidelijk dat het onderzoek van het OM naar de aangifte van verkrachting tegen de zanger en musicalster vroegtijdig is beëindigd wegens onvoldoende bewijs. De Munk mag binnenkort de vrouw die hem beschuldigde van verkrachting alsnog in het openbaar horen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Intussen pakt De Munk zijn leven weer op, tot plezier van zijn volgers. ‘Gelukkig doen ze in België niet mee aan boycotten’, reageert een fan. Een ander: ‘Ik hoop je snel weer hier (in Nederland, red.) op tv te zien. Je bent een topper.’

Overigens had het productieteam van Tulpen uit Antwerpen een zware dobber met alle onder vuur liggende BN’ers vorig jaar. Zo mocht de Belgische zanger en presentator Bart Peeters van RTL in de show geen liedjes zingen van Marco Borsato en Lil Kleine, omdat beide artiesten in opspraak zijn geraakt. Achteraf was deze beslissing ‘te voorzichtig’, liet RTL onlangs weten.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: