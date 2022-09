Danny Froger voor tweede keer vader geworden

‘Daar is ze dan. Onze tweede prachtige prinses Scottie’, schrijft Froger bij een foto van het voltallige gezin, net na de geboorte van het meisje. Scottie is donderdagavond om 20.25 uur geboren in het ziekenhuis. ‘Alles is zo goed gegaan en ik ben mega trots op al mijn meiden!’, laat Froger weten. ‘Nu gaan we lekker genieten van elkaar’.

Froger is sinds 2017 samen met Ann Dominique. In september 2019 werd hun eerste dochtertje, Fallon, geboren. In de Instagram Stories van Ann is te zien dat Fallon haar zusje voor het eerst op schoot heeft. Ze vindt het meisje maar ‘zwaar’, maar kijkt wel trots.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: