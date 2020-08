Danny Ghosen bezoekt ‘zijn’ Beiroet: ‘Schandalig dat overheid niet helpt met opruimen’

Hij is alweer ruim een week terug uit zijn zwaar gehavende geboortestad Beiroet, maar elke keer als hij op Instagram nieuwe beelden ziet van de ravage daar wordt programmamaker Danny Ghosen 'weer helemaal teruggetrokken naar toen ik er was'. Zijn bezoek maakte diepe indruk. Zoveel wanhopige mensen in onzekerheid sprak hij over hoe het verder moet. Ja, hijzelf is dan weer in Nederland, waar alles goed geregeld is, je een dak boven je hoofd hebt, water en stroom. Maar daar? ,,Daar zitten ze diep in de shit.''