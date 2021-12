Dat L’Oréal achter antivaxer Doutzen blijft staan ‘zal beautymerk vroeg of laat opbreken’

Het doorgaans zeer gesloten Franse concern stelt nu in een kort statement dat Doutzen Kroes haar uitspraken ‘op persoonlijke titel’ doet en dat ‘eenieder daar recht op heeft’. Het wereldwijde concern benadrukt daarbij dat het zelf wél alle coronaregels in elk land eerbiedigt, dat het helpt met vaccinatieprogramma’s, en waar nodig zelfs vaccins voor personeel regelt. (Uit de mail: ‘We have assisted governments with vaccination efforts when possible and have administered vaccines to a certain amount of our workforce globally.’)