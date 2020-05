Dat neppe geklef waar de tv-wereld van vergeven is, is ook heel erg lekker

Wat hebben Hoge Bomen (SBS 6) en Dragons’ Den (NPO 1) met elkaar gemeen? Als je het vluchtig bekijkt, niet veel. Het eerste is immers een interviewprogramma waarvoor de term ‘warm bad’ de lading amper dekt. Jeroen van der Boom stookt het schuim tegen het kookpunt aan en is met complimenten even kwistig als met flessen alcohol, zodat zijn bekende gasten compleet rozig worden en de tranen al stromen voor hij het eerste akkoord van een ‘verrassingsliedje’ heeft aangeslagen. Het tweede is een talentenjacht voor beginnende ondernemers, die niet mikken op de draaiende stoel van Anouk of Waylon, maar op de dikke portemonnee van topondernemers als Michel Perridon of Nikkie Plessen.

Toch is er wel degelijk een belangrijke overeenkomst tussen beide programma’s. Ze brengen precies wat we nodig hebben in deze bange tijd: een beetje lucht, vertier en – jawel – positiviteit en zetten daarmee min of meer de nieuwe trend op tv. Wat toeval is, want beide shows waren al lang en breed opgenomen vóór de coronacrisis uitbrak of vóór de argeloze burger überhaupt van Wuhan had gehoord.

Jeroen van der Boom is, ondanks een interviewcursus van een jaar, niet de nieuwe Eva Jinek of Jeroen Pauw. Hij is hooguit een tweede Ivo Niehe, al zingt hij dan wel weer een stuk beter dan deze drie collega’s. Maar zijn enthousiasme en bewondering voor zijn gasten werken aanstekelijk. Dan vergeef je hem dat de inhoud heel erg voorgeproduceerd is en er – mede door de montage – soms amper antwoord komt op een vraag. Door handig gebruik te maken van zijn eigen kennissenkring, krijgt hij BN’ers aan zijn piano die dit soort programma’s liever mijden, zoals Rachel Hazes en Sylvie Meis. Die laatste is nu niet bepaald mijn favoriet, maar– ik zeg het nog maar eens– je ergeren aan mensen en het neppe geklef waarvan de tv-wereld vergeven is, is óók heel erg lekker.

Bij Dragons’ Den is dat ergeren soms ook aan de orde. Bijvoorbeeld als een aankomend ondernemer een schitterend aanbod afslaat omdat hij vrekkig doet over een paar procent aandelen. Of als de dragons (de tycoons) niets zien in een briljant idee. Maar dan is er altijd wel weer een droge opmerking van de al eerder genoemde Perridon die de kou uit de lucht haalt. En wat in de afleveringen overheerst is de grenzeloze creativiteit en ondernemingszin van mensen.