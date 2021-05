Dat Nikkie de ster van het Songfestival zou worden, zag ik even niet aankomen

Dat Nikkie de Jager veel in haar mars heeft, wist ik natuurlijk wel. Je stampt als Udens meisje niet zomaar een wereldimperium uit de grond met make-up video’s op YouTube. Je wandelt niet zomaar binnen bij de Kim Kardashians en Ellen DeGeneressen van deze wereld. En als je lafhartige chantage weet om te buigen tot een coming-out-video van zeldzame wereldklasse, dan heb je meer girlpower in je kleine teen dan vijf Spice Girls bij elkaar. Al vraag ik me af of Nikkie die meidengroep überhaupt kent, want ze is pas 27.