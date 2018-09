Dat reclameblok is killing voor Twan Huys

Er zijn genoeg redenen aan te wijzen waarom het (nog) niet wil lukken met RTL Late Night met Twan Huys. Neem de onderwerpkeuze waar geen lijn in valt te ontdekken, de vaak weinig aansprekende gasten en een presentator die zijn draai nog niet heeft gevonden. Maar goed, het programma is bezig aan zijn vierde week, dan kun je zeggen dat het opstartproblemen zijn en het de tijd moet krijgen om te groeien. Maar er is nog een probleem dat in de weg zit om de kijkers vast te houden. En daar kan RTL wel onmiddellijk iets aan doen. Ik doel op het reclameblok dat al na het eerste gesprek door het programma heen dendert. Ik kan me niet meer herinneren of dat bij Humberto Tan ook het geval was, maar hier is het in elk geval killing. Het is net alsof de zender de rode loper uitrolt voor Jeroen Pauw en de kijkers met straffe hand naar NPO 1 dirigeert.