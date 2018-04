Datingprogramma pakt anders uit: deelnemers Tom en Lieke kiezen elkáár

Klikken

,,Toen ik mijn vier vrouwen over de vloer kreeg, had ik via Facebook al contact gekregen met Lieke’’, vertelt Tom, die net in Thailand is teruggekeerd na een verblijf van twee maanden in Nieuw-Zeeland. ,,Ik had de andere expats die meededen opgezocht op Facebook en al snel bleek het met Lieke erg te klikken. We chatten veel en later gingen we ook bellen. Toen de logeerweek er aan kwam, hebben we bewust een paar dagen geen contact meer gehad om het wel een echte kans te geven.’’



Maar aan beide kanten, zo viel duidelijk te zien in de afleveringen op tv, ontbrak het met de logees volledig aan romantiek. De mannen van Lieke hadden het vooral gezellig met elkaar en hun uitstapjes in Nieuw-Zeeland en de vrouwen van Tom behielpen zich in zijn krappe appartement en probeerden voortdurend zijn aandacht te trekken. ,,Na vier dagen stonden we op het punt om een uitstapje te maken naar Krabi aan de Thaise kust. Maar toen wist ik wel dat degene met wie ik voortaan op de bank zou willen zitten er niet bij zat. Toen heb ik ze verteld dat ik het met Lieke wilde proberen.’’



Op hetzelfde moment, 10.000 kilometer verderop, lichtte Lieke haar mannen in. Opvallend was het verschil in de reacties. Waar de mannen in Auckland het wel begrepen en Lieke het avontuur gunden, werden de vrouwen in Bangkok boos. ,,Ja, ze reageerden fel’’, zegt Tom, die bij de beledigde dames op een hoop onbegrip stuitte. ,,Ik heb met één van hen nog wel eens contact, maar de anderen heb ik nooit meer gesproken.’’