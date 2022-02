Dave Grohl (Foo Fighters) heeft gehoorproblemen en doet al 20 jaar aan liplezen

De 53-jarige frontman van de band Foo Fighters heeft tinnitus (oorsuizen) in zijn linkeroor en hoort als gevolg daarvan heel slecht als iemand aan die kant tegen hem praat, voornamelijk in publieke ruimtes. ,,Als je naast me zou zitten aan tafel zou ik geen fucking woord verstaan, de hele tijd niet. No way, in een druk restaurant is het zelfs nog erger.”