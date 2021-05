Dave Roelvink over ophef na zwerfafval: ‘Het lag waar het hoort te liggen’

Vanochtend verschenen foto’s online waarop dozen van de interieurzaak Richmond op het Max Euweplein in Amsterdam lagen. Op het afval, dat over de hele straat lag, stond de naam Dave Roelvink. Onder meer opiniemaker en journalist Sander Schimmelpenninck deelde de beelden. ‘Deef Roelvink bestelde wat pauperdingen bij Richmond en drie keer raden wat hij met de dozen deed’, schrijft hij.



Andere mensen bleken in de dozen te hebben gekeken. ‘Misschien moet Dave Roelvink maar eens met zijn kont van zijn Breeze Khaki Velvet stoel twv van 440 euro afkomen en die dozen eens netjes deponeren in de papierbak? #verwendgeneratie#aso020', schrijft iemand. En een ander: ‘Wat een aso zeg. Zou de klacht wel behandelen toch en een dikke boete schrijven voor zo’n gast.’



Roelvink, die onlangs bekendmaakte vader te worden, reageert nu op de commotie die is ontstaan. ‘Zo triest alle mediajournalisten hebben hun artikel al online over mijn afval , dat gewoon lag waar het hoort te liggen. Ik hou mijn stad schoon’, schrijft hij.



Bovendien is het volgens de dj in Amsterdam niet meer dan normaal om op donderdagavond je vuilnis buiten te zetten, zodat het vrijdagochtend opgehaald kan worden. Dat legt hij uit in een video. ,,Nou, hier lag het en het is weggehaald. En nou weer over naar de orde van de dag, denk ik. Dag!”