David Attenborough (94) heeft binnen twee uur 660.000 volgers op Instagram

Attenborough besloot een account op het sociale medium aan te maken om aandacht te vragen voor klimaatverandering. ,,Hallo, mijn naam is David Attenborough en ik verscheen de afgelopen zestig jaar op radio en televisie, maar dit is mijn eerste keer op Instagram. Ik gebruik deze voor mij nieuwe vorm van deze communicatie omdat, zoals we allemaal weten, de wereld in gevaar is”, zegt de Brit in een video, zijn eerste post.

,,Continenten staan in brand, gletsjers zijn aan het smelten, koraalriffen zijn aan het afsterven, vissen verdwijnen uit onze oceanen, de lijst gaat door en door”, vervolgt Attenborough. ,,Maar we weten wat we daaraan moeten doen en dat is waarom ik deze voor mij nieuwe manier van communicatie ga gebruiken.”

De presentator gaat zijn volgers voorzien van informatie over klimaatverandering en wat zij er tegen kunnen doen. Filmmakers Colin Butfield en Jonnie Hughes, die de aankomende Netflix-documentaire David Attenborough: A Life On Our Planet maakten, zullen ook namens hem berichten plaatsen op zijn Instagramaccount.