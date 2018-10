David Beckham koopt kroeg in chique Londense wijk

Petitie tegen verdwijnen radioshow Nachtzus­ter uit donderdag­nacht

30 september Een groepje fans van Nachtzuster is een petitie gestart om het NPO Radio 1-programma in de nacht van donderdag op vrijdag te behouden. De NPO maakte vrijdag bekend dat de huidige nachtprogrammering in 2019 op de schop gaat en dat Nachtzuster, waarin luisteraars alles mogen vragen, voortaan in de nacht van zaterdag op zondag te horen zal zijn.