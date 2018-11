David Beckham weer onder vuur na kus op mond dochter

Onder de foto van Beckham op Instagram is een felle discussie ontstaan tussen volgers over het zoenen van je kind op de mond. Er zijn fans bij die het ‘totaal fout’ vinden dat David Harper op haar lippen kust. ,,Ongepast’’, zegt iemand. Een ander: ,,Ze is je dochter. Waarom kus je haar op haar lippen? Dat is de kus voor je vrouw.’’ Een kus op de wang of het voorhoofd zou beter zijn, raadt iemand aan. ,,De lippen, dat is gewoon raar.’’